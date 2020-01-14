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вторник, 14 января 2020 05:16

Компания Google открыла представительство в Киеве

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Компания Google открыла представительство в Киеве
Google будет иметь представительство в Киеве. Фото: РБК

Google открыла свой R&D-центр (офис разработки) в Киеве.

Работать он будет на базе компании CloudSimple, сообщает AIN.UA.

Киевский офис CloudSimple находится в БЦ "Астарта", в нем работает около 30 человек. ООО "КЛАУДСИМПЛ УКРАИНА" зарегистрировано в августе 2018-го.

Компанию CloudSimple американцы купили в ноябре 2019 года. До того времени CloudSimple работала с рекламодателями. Теперь же компания стала 3-м из 8 офисов Google в CEE (central and eastern Europe) регионе с R&D центром.

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Офис разработки в Google Россия был закрыт в 2014 году в связи с принятием правил об иностранных агентах.

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