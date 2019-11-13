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среда, 13 ноября 2019 18:17

Компания Apple представила самый мощный ноутбук в своей истории

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Компания Apple представила самый мощный ноутбук в своей истории
В новом MacBook Pro компания исправила большинство недостатков

Компания Apple 13 ноября представила самый мощный MacBook Pro в своей истории.

Ноутбук получил дисплей Retina диагональю 16 дюймов и разрешением 3072 × 1920 Ранее выпускались с диагональю до 15 дюймов, пишет TechCrunch.

В новом MacBook Pro компания исправила большинство недостатков, на которые жаловались пользователи. Ноутбук оснащен мощным аккумулятором, позволяющим работать без подзарядки до 11 часов, улучшенной системой охлаждения и передовой клавиатурой Magic Keyboard.

Благодаря улучшенному механизму "ножницы" и хода клавиш 1 мм пользователи могут набирать текст точнее, удобнее и тише. Предыдущий механизм "бабочка" существовал с 2015 года - пользователи часто жаловались на залипание клавиш. Кроме того, в Magic Keyboard является физическое кнопка Escape, сенсорная панель Touch Bar и датчик Touch ID. Ранее на MacBook Pro с Touch Bar была только виртуальная кнопка Escape. В компании называют клавиатуру удобной из существующих.

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На 16-дюймовых MacBook Pro установлены процессоры с 6 или 8 ядрами, ускорением Turbo Boost до 5,0 ГГц и оперативной памятью до 64 Гб. В Apple говорят, что производительность ноутбука до 2,1 раза выше, чем на 15-дюймовых MacBook Pro с 4-ядерным процессором. Установленный мобильный дискретный графический процессор AMD Radeon Pro серии 5000M. На MacBook Pro в стандартных конфигурациях является и SSD-накопители емкостью 512 Гб и 1 Тб. Кроме того, на него впервые можно установить SSD на 8 Тб.

16-дюймовый MacBook Pro доступен для заказа на сайте Apple и в приложении Apple Store по цене $3,1 тыс. При этом 15-дюймовые MacBook Pro уже исчезли с сайта компании.

Кольцо Apple Ring позволяет контролировать другие устройства на расстоянии. Создана американской компанией Apple. Кольцо изготовлено, чтобы улучшить опыт пользования iPhone и iPad.

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Дата
13
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