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четверг, 28 ноября 2019 14:39

Компания Apple останется без дизайнера

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Компания Apple останется без дизайнера
Джонатан уйдет из компании, чтобы основать собственное предприятие. Фото: 3dnews

Джонатан Айв, ведущий дизайнер компании Apple, решил ее оставить.

Его профиль исчез со страницы работников компании, пишет TheБабель.

Накануне Apple заявляла, что в этом году Джонатан уйдет из компании, чтобы основать собственное предприятие - креативную студию под названием LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple.

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"Хотя я не буду работником [Apple], я все равно буду привлечен к работе компании, надеюсь, на много лет", - сказал Джонатан.

Айв пояснил, что причиной его увольнения является подходящее время и завершения крупных проектов под его руководством, например Apple Park (новая штаб-квартира Apple).

Он работал в Apple с 1992 года. За 25 лет дизайнер создал много культовых продуктов, в частности iMac, алюминиевый и титановый PowerBook G4, MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.

Компания Apple 13 ноября представила самый мощный MacBook Pro в своей истории. Ноутбук получил дисплей Retina диагональю 16 дюймов и разрешением 3072 × 1920 Ранее выпускались с диагональю до 15 дюймов.

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