Какую площадь снимает Google для своих карт

Данных Google гораздо больше, чем у любого другого картографического сервиса. Фото: bit.ua

16 млн км охватывает проект Google по пересмотру улиц Street View.

База Google Earth насчитывает 58 млн км², то есть около 98% населенных территорий, сообщает ITC.

Этим расстоянием можно обогнуть земной шар более чем в 400 раз.

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Данных Google гораздо больше, чем у любого другого картографического сервиса, в том числе и Apple Maps. Последний с выходом iOS 13 в этом году начал предлагать функцию просмотра улиц.

Снимать местность для Google Street View могут несколько недель. Компания использует для этого специальные автомобили, снабженние камерами и лазерными сканерами.У местах, где не может проехать автомобиль, снимают с помощью рюкзаков Street View Trekker. Для этого используют даже животных. Полученные фото являются основой не только для Street View и Google Earth, но и для других сервисов компании.

Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы iOS 13.3 и iPadOS 13.3. Теперь пользователи iPhone и iPad смогут самостоятельно выбирать то, с кем и когда они хотят общаться.