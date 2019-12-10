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вторник, 10 декабря 2019 15:08

Какие товары в этом году украинцы искали в Google

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Какие товары в этом году украинцы искали в Google

В Google Украина рассказали, какие товары наиболее искали, смотрели и покупали украинские пользователи Google в течение 2019 года.

ТОП-10 самых популярных товаров в Украине:

iPhone 11

В этом году украинцы чаще всего искали в Google смартфон американской компании Apple - iPhone 11, который представили 10 сентября.

Автокресло

Вторым по популярности товаром в украинском сегменте Google стало автокресло. Все из-за недавно принятого закона, который обязывает перевозить детей до 13 лет в специально установленных автокреслах.

Авиабилеты МАУ

Третьим чаще всего искали авиабилеты компании МАУ. Авиакомпания предоставляет украинцам услуги внутренних рейсов и перелетов за границу.

Билеты "Укрзалізниці"

Одним из самых популярных средств передвижения в Украине является железнодорожный транспорт, поэтому Укрзализныца заняла четвертое место среди самых разыскиваемых товаров в сети.

Бустер

Автомобильный бустер - это специальное устройство, которое похоже на автокресло. Он предназначен для пассажиров в возрасте примерно от 3 до 12 лет и представляет собой небольшое сиденья с подлокотниками без спинки и внутренних ремней безопасности.

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IQOS

Система нагрева табака от компании Philip Morris International - IQOS заняла шестое место в списке самых популярных товаров.

Вентилятор

Нынешнее лето стало одним из самых жарких за последние десятилетия, поэтому украинцы активно искали и покупали вентиляторы.

Билеты Украина-Португалия

Билеты на это направление стали восьмым по популярности товаром в сети.

Электросамокат

Из-за относительно низкой цены, удобства и быстрого способа передвижения по городу электросамокат приобрел популярность среди украинцев и занял предпоследнюю позицию по популярности.

Мини-кондиционер

Этот товар занял последнее место среди запросов в 2019 году в Украине.

15 победителей конкурса технологических стартапов представлять Украину на глобальной конференции предпринимателей и инвесторов "Startup Grind Global 2020" в Кремниевой долине.

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