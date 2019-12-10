Какие товары в этом году украинцы искали в Google

В Google Украина рассказали, какие товары наиболее искали, смотрели и покупали украинские пользователи Google в течение 2019 года.
ТОП-10 самых популярных товаров в Украине:
iPhone 11
В этом году украинцы чаще всего искали в Google смартфон американской компании Apple - iPhone 11, который представили 10 сентября.
Автокресло
Вторым по популярности товаром в украинском сегменте Google стало автокресло. Все из-за недавно принятого закона, который обязывает перевозить детей до 13 лет в специально установленных автокреслах.
Авиабилеты МАУ
Третьим чаще всего искали авиабилеты компании МАУ. Авиакомпания предоставляет украинцам услуги внутренних рейсов и перелетов за границу.
Билеты "Укрзалізниці"
Одним из самых популярных средств передвижения в Украине является железнодорожный транспорт, поэтому Укрзализныца заняла четвертое место среди самых разыскиваемых товаров в сети.
Бустер
Автомобильный бустер - это специальное устройство, которое похоже на автокресло. Он предназначен для пассажиров в возрасте примерно от 3 до 12 лет и представляет собой небольшое сиденья с подлокотниками без спинки и внутренних ремней безопасности.
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IQOS
Система нагрева табака от компании Philip Morris International - IQOS заняла шестое место в списке самых популярных товаров.
Вентилятор
Нынешнее лето стало одним из самых жарких за последние десятилетия, поэтому украинцы активно искали и покупали вентиляторы.
Билеты Украина-Португалия
Билеты на это направление стали восьмым по популярности товаром в сети.
Электросамокат
Из-за относительно низкой цены, удобства и быстрого способа передвижения по городу электросамокат приобрел популярность среди украинцев и занял предпоследнюю позицию по популярности.
Мини-кондиционер
Этот товар занял последнее место среди запросов в 2019 году в Украине.
15 победителей конкурса технологических стартапов представлять Украину на глобальной конференции предпринимателей и инвесторов "Startup Grind Global 2020" в Кремниевой долине.
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