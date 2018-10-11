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вторник, 20 августа 2019 04:45

Как грамотно реализовать поисковое продвижение сайта?

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Любая интернет-компания заинтересована в захвате большего числа клиентов и посетителей. Создавая сайт или интернет-магазин, следует анализировать его работу и эффективность по количествам просмотров пользователями, времени нахождении их на сайте, доле отказа в общем числе просмотров, контент высокого качества.

Сразу предупредим, что не стоит применять полулегальные методы продвижения:

  • - нелегальная черная раскрутка путем покупки ссылок на ссылочных агрегатах и биржа;
  • - невидимый текст на ресурсе;
  • - дорвеи;
  • - специальные программы, серверы, поисковый спам и клоакинг – содержание страниц отличается от поискового.

Такие сайты быстро определяются поисковыми системами и приобретают статус бана.

Эффективные методы продвижения

Хотя и легальные методы требуют больших затрат времени и немалых вложений средств, но они являются максимально эффективными.

Поисковое продвижение сайтов заключается в:

  • - интересном контенте для пользователей, который должен постоянно обновляться;
  • - реклама на других ресурсах, которые пользуются популярностью среди пользователей. Это предполагает размещение статей с указанием ссылок на ресурс;
  • - рассылка с подпиской на сайте;
  • - ссылки и кнопки переходов на страницы сайтов в социальных сетях;
  • - регистрация сайта в каталогах;
  • - ссылки с каналов видео, с интересным представление товара или интервью;
  • - приобретение контекстной рекламы.

Поднятие сайта на уровень ТОП – 10 в поисковой системе - это довольно сложное дело, требующее профессиональных знаний и опыта работы. Для тех у кого нет времени или опыта могут обратиться за помощью к специалистам на сайте https://apromo.com.ua/ , которые с радостью помогут Вам в продвижении вашего проекта. Специалисты компании оптимизируют сайт под запросы, сделают его уникальным и несущим смысловую нагрузку.

В чем заключается SEO-продвижение

 

По сути, продвижением является улучшение разных параметров (внутренних и внешних), которые учитывают поисковые системы и постепенное вытеснение конкурентов из ТОП-10.

Внутренними факторами, которые влияют на эффективность продвижения ресурса являются следующие:

  • - возраст домена;
  • - качество страниц сайта;
  • - каталог товаров или услуг;
  • - иерархия сайта;
  • - скорость загрузки;
  • - уникальность контента;
  • - оптимизация и многое другое.

Внешние факторы следующие:

  • - внешние ссылки;
  • - упоминания на популярных порталах;
  • - активность в социальных сетях;
  • - отзывы и положительная репутация сайта.

Внешняя оптимизация включает следующие пункты:

  • - подбор доноров (сайтов с которых будут ссылки);
  • - формирование анкор-листа (список слов, которые будут в текстах ссылок);
  • - размещение ссылок в статьях, которые написаны специально под Ваш сайт или в готовых статьях, которые подходят по тематике.

SEO-продвижение заключается в оптимизации ресурса, так повышается надежность сайта и доверие к нему поисковых систем. Целевая направленность сайта с помощью контекстной рекламы обеспечивается системами Google AdWords, Яндекс.Директ. Сегодня популярна медийная и тизерная реклама сайтов, но не уступает ей в эффективности реклама в социальных сетях.

Раскрутка сайтов с помощью тематических статей остается наиболее действенным методом продвижения сайта, с помощью правильных ключевых слов пользователь находит сайт и задерживается на нем. Размещать статьи можно на сайте компании или на других ресурсах с обязательным указанием ссылок.

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