Как грамотно реализовать поисковое продвижение сайта?

Любая интернет-компания заинтересована в захвате большего числа клиентов и посетителей. Создавая сайт или интернет-магазин, следует анализировать его работу и эффективность по количествам просмотров пользователями, времени нахождении их на сайте, доле отказа в общем числе просмотров, контент высокого качества.

Сразу предупредим, что не стоит применять полулегальные методы продвижения:

- нелегальная черная раскрутка путем покупки ссылок на ссылочных агрегатах и биржа;

- невидимый текст на ресурсе;

- дорвеи;

- специальные программы, серверы, поисковый спам и клоакинг – содержание страниц отличается от поискового.

Такие сайты быстро определяются поисковыми системами и приобретают статус бана.

Эффективные методы продвижения

Хотя и легальные методы требуют больших затрат времени и немалых вложений средств, но они являются максимально эффективными.

Поисковое продвижение сайтов заключается в:

- интересном контенте для пользователей, который должен постоянно обновляться;

- реклама на других ресурсах, которые пользуются популярностью среди пользователей. Это предполагает размещение статей с указанием ссылок на ресурс;

- рассылка с подпиской на сайте;

- ссылки и кнопки переходов на страницы сайтов в социальных сетях;

- регистрация сайта в каталогах;

- ссылки с каналов видео, с интересным представление товара или интервью;

- приобретение контекстной рекламы.

Поднятие сайта на уровень ТОП – 10 в поисковой системе - это довольно сложное дело, требующее профессиональных знаний и опыта работы. Для тех у кого нет времени или опыта могут обратиться за помощью к специалистам на сайте https://apromo.com.ua/ , которые с радостью помогут Вам в продвижении вашего проекта. Специалисты компании оптимизируют сайт под запросы, сделают его уникальным и несущим смысловую нагрузку.

В чем заключается SEO-продвижение

По сути, продвижением является улучшение разных параметров (внутренних и внешних), которые учитывают поисковые системы и постепенное вытеснение конкурентов из ТОП-10.

Внутренними факторами, которые влияют на эффективность продвижения ресурса являются следующие:

- возраст домена;

- качество страниц сайта;

- каталог товаров или услуг;

- иерархия сайта;

- скорость загрузки;

- уникальность контента;

- оптимизация и многое другое.

Внешние факторы следующие:

- внешние ссылки;

- упоминания на популярных порталах;

- активность в социальных сетях;

- отзывы и положительная репутация сайта.

Внешняя оптимизация включает следующие пункты:

- подбор доноров (сайтов с которых будут ссылки);

- формирование анкор-листа (список слов, которые будут в текстах ссылок);

- размещение ссылок в статьях, которые написаны специально под Ваш сайт или в готовых статьях, которые подходят по тематике.

SEO-продвижение заключается в оптимизации ресурса, так повышается надежность сайта и доверие к нему поисковых систем. Целевая направленность сайта с помощью контекстной рекламы обеспечивается системами Google AdWords, Яндекс.Директ. Сегодня популярна медийная и тизерная реклама сайтов, но не уступает ей в эффективности реклама в социальных сетях.

Раскрутка сайтов с помощью тематических статей остается наиболее действенным методом продвижения сайта, с помощью правильных ключевых слов пользователь находит сайт и задерживается на нем. Размещать статьи можно на сайте компании или на других ресурсах с обязательным указанием ссылок.