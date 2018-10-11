Как грамотно реализовать поисковое продвижение сайта?

Любая интернет-компания заинтересована в захвате большего числа клиентов и посетителей. Создавая сайт или интернет-магазин, следует анализировать его работу и эффективность по количествам просмотров пользователями, времени нахождении их на сайте, доле отказа в общем числе просмотров, контент высокого качества.
Сразу предупредим, что не стоит применять полулегальные методы продвижения:
- - нелегальная черная раскрутка путем покупки ссылок на ссылочных агрегатах и биржа;
- - невидимый текст на ресурсе;
- - дорвеи;
- - специальные программы, серверы, поисковый спам и клоакинг – содержание страниц отличается от поискового.
Такие сайты быстро определяются поисковыми системами и приобретают статус бана.
Эффективные методы продвижения
Хотя и легальные методы требуют больших затрат времени и немалых вложений средств, но они являются максимально эффективными.
Поисковое продвижение сайтов заключается в:
- - интересном контенте для пользователей, который должен постоянно обновляться;
- - реклама на других ресурсах, которые пользуются популярностью среди пользователей. Это предполагает размещение статей с указанием ссылок на ресурс;
- - рассылка с подпиской на сайте;
- - ссылки и кнопки переходов на страницы сайтов в социальных сетях;
- - регистрация сайта в каталогах;
- - ссылки с каналов видео, с интересным представление товара или интервью;
- - приобретение контекстной рекламы.
Поднятие сайта на уровень ТОП – 10 в поисковой системе - это довольно сложное дело, требующее профессиональных знаний и опыта работы. Для тех у кого нет времени или опыта могут обратиться за помощью к специалистам на сайте https://apromo.com.ua/ , которые с радостью помогут Вам в продвижении вашего проекта. Специалисты компании оптимизируют сайт под запросы, сделают его уникальным и несущим смысловую нагрузку.
В чем заключается SEO-продвижение
По сути, продвижением является улучшение разных параметров (внутренних и внешних), которые учитывают поисковые системы и постепенное вытеснение конкурентов из ТОП-10.
Внутренними факторами, которые влияют на эффективность продвижения ресурса являются следующие:
- - возраст домена;
- - качество страниц сайта;
- - каталог товаров или услуг;
- - иерархия сайта;
- - скорость загрузки;
- - уникальность контента;
- - оптимизация и многое другое.
Внешние факторы следующие:
- - внешние ссылки;
- - упоминания на популярных порталах;
- - активность в социальных сетях;
- - отзывы и положительная репутация сайта.
Внешняя оптимизация включает следующие пункты:
- - подбор доноров (сайтов с которых будут ссылки);
- - формирование анкор-листа (список слов, которые будут в текстах ссылок);
- - размещение ссылок в статьях, которые написаны специально под Ваш сайт или в готовых статьях, которые подходят по тематике.
SEO-продвижение заключается в оптимизации ресурса, так повышается надежность сайта и доверие к нему поисковых систем. Целевая направленность сайта с помощью контекстной рекламы обеспечивается системами Google AdWords, Яндекс.Директ. Сегодня популярна медийная и тизерная реклама сайтов, но не уступает ей в эффективности реклама в социальных сетях.
Раскрутка сайтов с помощью тематических статей остается наиболее действенным методом продвижения сайта, с помощью правильных ключевых слов пользователь находит сайт и задерживается на нем. Размещать статьи можно на сайте компании или на других ресурсах с обязательным указанием ссылок.
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