Как быстро и качественно подключить интернет в офис

Интернет в офисе для автоматизации большинства процессов, организации работы команды, связи с клиентами, партнерами, хранения больших объемов данных и еще решения множества других задач. Для его подключения нужен надежный провайдер.

Интернет в офис стал еще доступнее: секреты выбора провайдера для экономии времени и средств

Компания "Датагруп" предлагает своим клиентам выгодный интернет в офис

Интернет — неотъемлемая часть современного бизнеса. Он нужен для автоматизации большинства процессов, организации работы команды, связи с клиентами, партнерами, хранения больших объемов данных и решения еще множества других задач. Выбирая вариант для офиса, пользователи чаще всего останавливаются на фиксированном интернете. Он гораздо надежнее, а также работает стабильно и может гарантировать необходимую скорость для работы компании любого масштаба.

Компания "Датагруп" предлагает своим клиентам выгодный интернет в офис на основе трех технологий: Ethernet, xPON и ADSL. Первый вариант — решение для тех компаний, которым требуется скорость более 1 Гбит/сек. А технология xPON — это вариант для тех, кому достаточно скорости до этого показателя.

Последняя технология (ADSL) позволяет подключить интернет на основе уже работающей телефонной линии. Она предполагает небольшую скорость передачи данных, поэтому оптимальна для маленьких и средних офисов, предпринимателей с несколькими работниками и несложными операциями в сети.

Как выбрать провайдера для подключения

Компания "Датагруп" предлагает своим клиентам выгодный интернет в офис

Тем, кто впервые озаботился такой услугой, важно учитывать, что ее качество во многом зависит от провайдера. А чтобы не прогадать, нужно проанализировать следующие моменты:

● Время, которое компания находится на рынке. Чем дольше фирма работает с услугами связи, тем качественнее услуги. Наработана мощная техническая база, специалисты уже знают все потребности заказчиков, удается удерживать адекватный баланс цены и качества — все это про компании, которые представлены на рынке более 10-15 лет.

● Разнообразие технологий. Важно, чтобы клиентам предлагали пакеты услуг под любой масштаб задачи: для крупных корпораций и маленьких фирм, которые только встают на ноги.

● Профессиональные консультации. Далеко не всегда пользователь сам понимает, что ему нужно. Отсутствие опыта и знаний по некоторым вопросам вводят в заблуждение. И чтобы этого не происходило, в хороших компаниях есть консультанты, которые помогут определиться с набором технологий.

● Прозрачное ценообразование. Это не означает, что на сайте должны висеть готовые таблицы с ценами. В такой сфере, как подключение интернета, готовые решения предложить сложно. Специалисты учитывают локацию офиса, количество техники, размеры помещения, требования к интернету и много других дополнительных функций. Поэтому надо искать компанию, которая предлагает предварительные расчеты услуги — после анализа всей ситуации. Если фирма выставляет счет до этого, это должно насторожить.

"Датагруп": подключение интернета в офис со всеми перечисленными преимуществами

Если нужно быстро и качественно подключить интернет-связь, но не потратить лишнее, специалисты "Датагруп" предложат оптимальное решение. Хорошая экономия в этом случае достигается только за счет больших объемов работы и оптимизации процессов — качество услуг остается на высоте всегда.