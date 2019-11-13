iPhone 12: показали, как может выглядеть новый смартфон Apple

Новый iPhone будет иметь классический дизайн. Фото: portaltele

Эксперты считают, что новый iPhone 12 будет иметь классический дизайн похожий на старые модели смартфонов Apple.

При этом специалисты убеждают, что его редизайн будет самым заметным за последние годы. Об этом сообщает УНИАН.

В смартфоне следующего поколения вернется металлическая рамка, как в iPhone 4/4S. Новый дивайс от Apple впервые будет еметь четвертый фотосенсор. Датчик камер будет уменьшенный в размерах, придаст iPhone 12 эстетики. Этот сенсор будет определять глубины пространства при съемке портретов и дополненной реальности.

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Вероятно, что iPhone 12 оснастят дисплеями ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Благодаря этому все операции на смартфоне будут выглядеть еще более плавными и быстрыми.

Компания Apple 13 ноября представила самый мощный MacBook Pro в своей истории. Ноутбук получил дисплей Retina диагональю 16 дюймов и разрешением 3072×1920. Ранее выпускались с диагональю до 15 дюймов.