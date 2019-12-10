Intel готовит процессор для квантовых компьютеров

Intel разрабатывает процессор будущего для квантовых компьютеров. Фото: Reuters.

Корпорация Intel анонсировала чип под названием Horse Ridge. Он предназначен для того, чтобы заменить провода, которые необходимы для работы квантового компьютера.

Такой процессор должен взять на себя всю работу и уменьшить размеры оборудования, передает "НВ".

В октябре исследователи из Google заявили, что создали машину, которая может опережать обычные компьютеры. Другие крупные технологические компании, такие как IBM и Microsoft также занимаются разработкой этой технологии.

В Intel сейчас два квантовых проекты. Каждый исследует свой способ построения ядра квантового компьютера. Центральная часть квантовой машины использует так называемые "кубиты". Во многих квантовых компьютерах "кубиты" должны быть холодными. На уровне температур, при которых атомы перестают двигаться, внутри специального холодильника. Это затрудняет подключение проводов к кубитов для отправки и получения информации. Они должны быть вне специального холодильника.

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Чип Intel, предназначенный для установки в квантовом холодильнике. Компания надеется, что чип сделает квантовые компьютеры более практичными для производства в будущем.

"Intel признала, что квантовые элементы управления были важной частью головоломки, которую нам нужно решить для разработки крупномасштабной коммерческой квантовой системы", - заявил Джим Кларк, директор Intel по квантовому оборудованию.

В классическом компьютере минимальные единицы информации - бит - могут иметь только два значения - 0 и 1. Даже самое сложное программное обеспечение в своей основе представляет лишь очень длинную последовательность из единиц и нулей.

Кубит, в свою очередь, поддерживает состояние обоих значений (0 и 1) одновременно. Это позволяет обрабатывать гораздо большее количество информации и, в теории, выполнять невозможные для современных компьютеров задачи.

Двести сотрудников Google собралась у офиса компании в Сан-Франциско в пятницу. Протестующие, собравшиеся у офиса Google в Сан-Франциско в пятницу, имели одно простое требование: немедленно вернуть работу двум сотрудникам. Они ясно дали понять, что на карту поставлено больше. Как сказал один инженер-программист, это была "борьба за будущее технологий".