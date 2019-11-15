Instagram стал скрывать лайки

Instagram скрывает лайки. Фото: РБК

Социальная сеть Instagram распространила на весь мир тестирование функции скрытия счетчика лайков под чужими фотографиями.

Предварительное тестирование в 7 выбранных странах было успешным, поэтому испытания распространят на другие территории – где только юзеры захотят принять в нем участие. Целью новации является сосредоточение внимания пользователей на фотографиях и видео, которые публикуются, а не погоне за количеством лайков под ними, заявила пресс-служба фото-сервиса.

При этом в сервисе понимают важность и ценность информации о лайках для части пользователей, в частности это касается коммерческого использования Instagram. Для этой категории юзеров будут искать возможности отображения нужной им статистики.

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Социальная сеть Instagram рассматривает вариант отказа от демонстрации количества собранных лайков под обнародованным изображениями.