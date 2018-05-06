Илон Маск откроет кондитерскую фабрику

 
Ексклюзивы
1/5
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 6273
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1071
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1017
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 189
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1836
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 7056
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3114
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1980
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4428
Фото
Все фото
5
9
5
4
8
Точность и надежность: рассказали интересные подробности о новом грозном оружии Украины
Точность и надежность: рассказали интересные подробности о новом грозном оружии Украины
Ракеты &quot;Ольха&quot; прошли финальные испытания - скоро пойдут в войска
Ракеты "Ольха" прошли финальные испытания - скоро пойдут в войска
Смартфон Xiaomi Mi 6X показали в пяти цветах
Смартфон Xiaomi Mi 6X показали в пяти цветах
Nokia X показали в рекламе перед выходом на рынок
Nokia X показали в рекламе перед выходом на рынок
Sony представила смартфон с 4K-экраном и двойной камерой
Sony представила смартфон с 4K-экраном и двойной камерой
Видео
Все видео
Иностранцы в шоке: "Антонов" показал полет гиганта "Руслана"
Иностранцы в шоке: "Антонов" показал полет гиганта "Руслана"
Уникальный дудл посвятили иллюзионисту Жоржу Мельесу
Уникальный дудл посвятили иллюзионисту Жоржу Мельесу
Украинцы анонсировали создание компьютерной игры
Украинцы анонсировали создание компьютерной игры
Показали испытания усовершенствованного боевого модуля "Дуплет"
Показали испытания усовершенствованного боевого модуля "Дуплет"
Разработали смарт-часы с сенсорным проектором
Разработали смарт-часы с сенсорным проектором
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1836
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4428
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6030
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 783
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8865
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 162
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
воскресенье, 06 мая 2018 09:40

Илон Маск откроет кондитерскую фабрику

  Комментировать
Илон Маск откроет кондитерскую фабрику
Илон Маск планирует создать собственную кондитерскую фабрику Фото: соцсети.

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что собирается открыть собственную фабрику по производству конфет.

Предвидя реакцию интернет-пользователей, Маск заверил, что он "супер-пупер серьезный". А также выразил уверенность в том, что новый проект по производству конфет "будет просто потрясающим". Об этом написал на своей странице в Twitter.

Бизнесмен также поинтересовался у фолловеров, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молчание Илона Маска стоило ему более $2 млрд

Кроме SpaceX, Маск является основателем компаний PayPal, Neuralink и The Boring Company. В рамках последней он объявлял ранее, что создает "огнемет для борьбы с зомби". А в конце апреля Маск заявил о строительстве "киборг-дракона".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Илон Маск откроет кондитерскую фабрику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Сегодня родился Зигмунд Фройд: 10 советов от основателя психоанализа

Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день

Крупнейший в мире дирижабль сгорел за 36 секунд

Самое читаемое
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой Просмотров: 43071
Настя Каменских показала фото из спортзала
Настя Каменских показала фото из спортзала
4
 Просмотров: 33156
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
Попрощались с 19-летним десантником, который умер при загадочных обстоятельствах
7
 Просмотров: 30798
Наиболее солнечная звезда страны: Настя Каменских празднует 31-й день рождения
Наиболее солнечная звезда страны: Настя Каменских празднует 31-й день рождения
29
 1 Просмотров: 22419
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
9
 Просмотров: 22395
Больше всего комментируют
47
Судят монаха-блогера за георгиевскую ленточку
15
В Украине переименуют сразу две области
11
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
7
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
4
Вокруг Шулявского моста разгорелся скандал
Голосов: 2248
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua