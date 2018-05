Илон Маск откроет кондитерскую фабрику

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что собирается открыть собственную фабрику по производству конфет.

Предвидя реакцию интернет-пользователей, Маск заверил, что он "супер-пупер серьезный". А также выразил уверенность в том, что новый проект по производству конфет "будет просто потрясающим". Об этом написал на своей странице в Twitter.

Бизнесмен также поинтересовался у фолловеров, какими бы они хотели видеть конфеты, произведенные на его фабрике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молчание Илона Маска стоило ему более $2 млрд

I'm starting a candy company & it's going to be amazing