Huawei заменила американские детали в смартфонах

Смартфоны Huawei больше не будут иметь американских деталей Фото: BBC.com

Компания Huawei начала производство мобильных устройств, в которых больше нет компонентов, которые произвели в США.

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет UBS и Fomalhaut Techno Solutions.

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Сейчас все американские детали заменили на китайские Hisense и японские Murata.

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года.