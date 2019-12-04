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среда, 04 декабря 2019 17:11

Huawei заменила американские детали в смартфонах

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Huawei заменила американские детали в смартфонах
Смартфоны Huawei больше не будут иметь американских деталей Фото: BBC.com

Компания Huawei начала производство мобильных устройств, в которых больше нет компонентов, которые произвели в США.

До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на отчет UBS и Fomalhaut Techno Solutions.

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Сейчас все американские детали заменили на китайские Hisense и японские Murata.

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei находится под санкциями США с мая 2019 года.

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Дата
04
декабря

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