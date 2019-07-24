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среда, 24 июля 2019 16:04

Huawei представили фитнес-браслет, который измеряет уровень кислорода в крови

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Huawei представили фитнес-браслет, который измеряет уровень кислорода в крови
Ассортимент фитнес-браслетов расширяется. Фото: ain.ua

Китайская компания Huawei провела презентацию новых устройств. Среди них фитнес-браслет Honor Band 5.

Устройство имеет Amoled-дисплей и защитное 2,5D-стекло, сообщает ain.ua.

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Он защищен от воды и пыли, выдерживает глубину до 50 м. Кроме того, фитнес браслет измеряет сердечный ритм и уровень кислорода в крови благодаря сенсору.

В активном режиме заряда хватает на 12 дней.

За первые восемь дней продажи фитнес-браслета Mi Band 4 от компании Xiaomi уже купили более 1 млн трекеров.

Международные продажи начнутся 26 июня. Стоимость - 35 евро ($ 39.88. - Gazeta.ua) В Украине браслет можно предварительно за 1299 грн.

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