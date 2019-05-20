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понедельник, 20 мая 2019 11:31

Huawei не будет иметь доступа к сервисам Google

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Huawei не будет иметь доступа к сервисам Google
Следующие смартфоны Huawei без доступа к сервисам Google. Фото: setphone.ru

Google больше не будет сотрудничать с китайским производителем смартфонов Huawei.

Такое решение приняли в компании после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования Huawei - сообщает Reuters.

Смартфоны китайского производителя, которые выпустили прежде, не будут получать обновления операционной системы Android.

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Следующие смартфоны Huawei будут без доступа к сервисам Google, в частности, таких популярных программ, как Google Play, Chrome, почтовый клиент Gmail, YouTube и карты. В Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом, которая открыта для бесплатного пользования каждому, кто захочет. Но на техническую поддержку китайская компания рассчитывать не сможет. В самой компании Huawei, опасаясь подобных шагов, ранее разработали собственную операционную систему.

Компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с одной из крупнейших китайских телекоммуникационных компаний Huawei.

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