Google Maps будет помогать незрячим людям

Приложение будет сообщать о маршруте. Фото: Android Police

В Google Maps добавили новые функции для людей, которые не видят или имеют нарушениями зрения.

Программа может сопровождать человека во время пеших прогулок. Сообщает о ее местонахождении, передает "Громадське".

В блоге компании голосовые сообщения назвали похожими на объявления в общественном транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине будет кино для слепых

Приложение Google Maps будет сообщать человеку, не сбился ли он с пути, сколько осталось до следующего поворота и есть ли впереди пешеходный переход.

Функция доступна для Android и iOS. Озвучка доступна только на английском и японском языках, остальные разработчики планируют добавить позже.

В Черкассах выпустили книгу написанную брайлевским шрифтом "Азбука-арифметка". Имеет яркие иллюстрации и стихи написаны с помощью выпуклых точек, по которым слабовидящие дети научатся читать и считать.