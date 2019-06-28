Google Maps будет показывать время опоздания автобусов

Карты в приложении Google Maps будут показывать задержки общественного транспорта в режиме реального времени. Фото - blog.allo.ua

Карты в приложении Google Maps будут показывать задержки общественного транспорта в режиме реального времени. А также прогнозировать его заполненность.

Кроме этого можно будет увидеть на карте, где именно состоятся задержки в движении.

"С сегодняшнего дня в Google Maps реализованы две новые функции, которые помогут вам лучше спланировать свою транзитную поездку и чувствовать себя более комфортно в дороге", - говорится в сообщении на сайте Google.

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Пользователи программы смогут узнать о задержке их автобуса, прогнозируемую продолжительность этой задержки, а также уточнить время в пути в зависимости от условий движения на маршруте.

Как отмечается, прогнозы основаны на информации, полученной от пользователей об их предыдущих поездках.

Новые функции станут доступны для пользователей почти в 200 городах мира. Однако Google не уточнила в каких именно.

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