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пятница, 28 июня 2019 15:20

Google Maps будет показывать время опоздания автобусов

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Google Maps будет показывать время опоздания автобусов
Карты в приложении Google Maps будут показывать задержки общественного транспорта в режиме реального времени. Фото - blog.allo.ua

Карты в приложении Google Maps будут показывать задержки общественного транспорта в режиме реального времени. А также прогнозировать его заполненность.

Кроме этого можно будет увидеть на карте, где именно состоятся задержки в движении.

"С сегодняшнего дня в Google Maps реализованы две новые функции, которые помогут вам лучше спланировать свою транзитную поездку и чувствовать себя более комфортно в дороге", - говорится в сообщении на сайте Google.

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Пользователи программы смогут узнать о задержке их автобуса, прогнозируемую продолжительность этой задержки, а также уточнить время в пути в зависимости от условий движения на маршруте.

Как отмечается, прогнозы основаны на информации, полученной от пользователей об их предыдущих поездках.

Новые функции станут доступны для пользователей почти в 200 городах мира. Однако Google не уточнила в каких именно.

В поисковик Google Chrome внедрят голосового ассистента. Google Ассистент - основной продукт Google. Это виртуальный помощник с искусственным интеллектом и функциями машинного обучения. Браузер способен вести диалог с пользователем, ориентируясь на контекст, а не только на шаблонные фразы.

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