Google будет давать медленным сайтам "отметку позора"

Команда Chrome экспериментирует с тем, как обозначать различные сайты. Фото: ukrinform.ua

Веб-сайты, которые медленно загружаются в браузере Chrome, корпорация Google маркировать "пометками позора".

Браузер планирует поэкспериментировать с обозначением медленных и быстрых сайтов, чтобы определить, какие из них будут полезны пользователям, говорится в блоге команды Chrome.

Google планирует анализировать историю загрузок, чтобы установить, когда именно сайт виновен в медленной скорости. Также компания изучает возможность обнаружения медленных сайтов, скорость которых уменьшается из-за аппаратное обеспечение или плохое интернет-соединение.

Команда Chrome экспериментирует с тем, как обозначать различные сайты.

Также Google работает над секретным проектом, который позволит собирать информацию о состоянии здоровья миллионов людей. Проект разрабатывается в сотрудничестве с некоммерческой компанией Ascension - второй по величине в системе здравоохранения США.