Гибкий Samsung Galaxy Fold закончили модернизировать

В Samsung решили проблему с экраном в Galaxy Fold Фото: REUTERS

Компания Samsung выполнила полный редизайн Galaxy Fold и решила проблему с экраном.

Сейчас южнокорейская компания завершает производство коммерческой версии гибкого смартфона. Кроме этого, скоро планируют поставлять основные компоненты для сбора на завод во Вьетнаме, сообщает Bloomberg.

Официальной информации, когда смартфон поступит в продажу нет. Будет стоить Galaxy Fold $2000.

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Выход телефона на рынок, который был запланирован на весну отложили из-за проблем с экраном. Во время тестирования от него отклеивался верхний защитный слой, трескал экран и пропадало изображение.

Компания причиной поломок назвала защитную пленку, которую нельзя снимать при использовании. Однако она сама держалась плохо и отпадала.

Релиз Samsung Galaxy Note 10 состоится 7 августа. Презентация пройдет на мероприятии в Нью-Йорке.