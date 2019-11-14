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четверг, 14 ноября 2019 04:24

Facebook удалил более чем три миллиарда фейковых аккаунтов

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Facebook удалил более чем три миллиарда фейковых аккаунтов
Facebook удаляет сомнительные аккаунты. Фото: Техноблог

Социальная сеть Facebook удалила 3,2 млрд поддельных аккаунтов в период с апреля по сентябрь.

Это немного больше, чем за предыдущие полгода. Тогда цифра составила 3 млрд, сообщает Associated Press.

Почти все фальшивые аккаунты были закрыты до того, как смогли стать активными.

В компании подсчитали, что порядка 5% из 2,45 млрд аккаунтов – подделка.

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Facebook раньше обезвредил в Украине "фабрику троллей". Были удалены страницы и аккаунты, распространявшие дезинформацию.

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