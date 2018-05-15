Facebook слил данные миллионов пользователей

Данные 3 миллионов пользователей Facebook попали в открытый доступ. Фото: УНИАН

Персональные данные 3 млн пользователей Facebook выложили в открытый доступ.

Данные использовали исследователи Кембриджского университета для собственного расследования, передает New Scientist.

"Сбор данных шел благодаря приложению myPersonality - тест по психологии. В свободном доступе в течение четырех лет находились личные данные примерно трех миллионов пользователей Facebook", - говорится в сообщении ведомства.

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При прохождении психологического теста пользователи социальной сети соглашались делиться своими личными данными из профилей Facebook. В результате была создана одна из крупнейших баз данных в области социальных наук.

Исследователи разместили данные на сайте, который не был защищен должным образом. В течение 4 лет любой мог получить пароль для входа на сайт. Чтобы получить ключ доступа к персональным данным было достаточно меньше минуты.

Представители Facebook собирали личные данные пользователей, чтобы поддерживать с ними связь. Facebook изучала, кому, когда звонили и писали SMS владельцы аккаунтов. Администрация социальной сети заявила, что не видит в этом ничего плохого.