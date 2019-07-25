Дубль два: в Samsung назвали новую дату выхода Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold выпустят в сентябре Фото: Сегодня

Компания Samsung исправила конструкционные недостатки гибкого смартфона Galaxy Fold.

Релиз смартфона был запланирован на апрель 2019 из-за проблем у обозревателей его представят в сентябре этого года. Цена телефона останется неизменной - $ 1980, сообщает The Verge.

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В Galaxy Fold увеличили площадь защитного слоя на экране и укрепили шарнир. Это поможет обезопасить телефон от попадания в него пыли. Кроме этого, уменьшили зазоры в корпусе.

Компания Samsung покажет Galaxy Note 10 Note 10 Pro и другие устройства 7 августа на презентации "Unpacked".