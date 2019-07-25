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четверг, 25 июля 2019 12:19

Дубль два: в Samsung назвали новую дату релиза Galaxy Fold

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Дубль два: в Samsung назвали новую дату релиза Galaxy Fold
Samsung Galaxy Fold выпустят в сентябре Фото: Сегодня

Компания Samsung исправила конструкционные недостатки гибкого смартфона Galaxy Fold.

Релиз смартфона был запланирован на апрель 2019-го. Из-за проблем у обозревателей его представят в сентябре этого года. Цена телефона останется неизменной - $1980, сообщает The Verge.

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В Galaxy Fold увеличили площадь защитного слоя на экране и укрепили шарнир. Это поможет обезопасить телефон от попадания в него пыли. Кроме этого, уменьшили зазоры в корпусе.

Компания Samsung покажет Galaxy Note 10 Note 10 Pro и другие устройства 7 августа на презентации Unpacked.

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