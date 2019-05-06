Догнать Маска — японский стартап запустил суборбитальную ракету

Японский аэрокосмический стартап Interstellar Technology заявил, что небольшая ракета после запуска с острова Хоккайдо достигла высоты 110 км и через 10 мин. полета упала в Тихий океан Фото: Експрес онлайн

После 2 неудачных попыток стартап Interstellar Technology запустил первую японскую частную ракету MOMO-3.

Запуск состоялся после 2 переносов, который изначально планировался на конец апреля, сообщает Новое время

Японский аэрокосмический стартап Interstellar Technology заявил, что небольшая ракета после запуска с острова Хоккайдо достигла высоты 110 км и через 10 мин. полета упала в Тихий океан. Двигатель ракеты проработал около 2 мин.

Это была третья попытка запуска ракеты после неудачных попыток в 2017 и 2018 годах.

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Ракета MOMO-3 в длину составляет 9,9 м, диаметр - всего 50 см, вес - 1 т. Двигатель ракеты работает на жидком кислороде и этиловом спирте. Полезная нагрузка ракеты при взлете может составить до 20 кг, ее планируют использовать для суборбитальных исследований. В качестве полезной нагрузки в тестовом запуске выступила научная установка Технологического университета Коччи.

Компания Interstellar Technologies была основана 2013-го Такафуми Хори, бывшим президентом интернет-компании Livedoor Co. Своей задачей компания видит создание дешевой ракеты-носителя для запуска малых спутников. Ракета MOMO нужна компании, в первую очередь, для отработки технологий, необходимых для основного проекта Interstellar Technologies — ракеты ZERO.