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Десятую симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект

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Десятую симфонию Бетховена допишет искусственный интеллект
Десятую симфонию Бетховена обнародуют в следующем году Фото: 24smi

Ученые и музыканты используют искусственный интеллект, чтобы дописать незаконченную Симфонию №10 Людвига ван Бетховена.

Музыкальное произведение планируют завершить к 250-й годовщине рождения немецкого композитора, сообщает The Business Times.

Сейчас Симфония №10 имеет вид эскизов. Искусственный интеллект проанализирует все произведения Бетховена - и на основании этих данных, завершит ее.

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Доработанную версию Симфонии №10 разработчики обещают обнародовать 28 апреля 2020 года в немецком Бонне. Полученную композиции не зачислять к творчеству художника.

В 2010 году опубликовали неизвестное произведение Бетховена - аранжировки григорианского гимна Pange Lingua. До этого считалось, что это просто "упражнение или очерк", поскольку "выглядело как набор нот".

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