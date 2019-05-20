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понедельник, 20 мая 2019 16:25

Что будет с владельцами смартфонов Huawei

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Что будет с владельцами смартфонов Huawei
Ранее корпорация Google приостановила бизнес-сотрудничество с Huawei. Фото: akket.com

Те, кто успел купить смартфоны Huawei к отказу американской корпорации Google в сотрудничестве с китайским производителем, и которые имеют доступ к Google Play Store, как и раньше, смогут загружать обновления приложений.

Такие приложения, как Gmail, обновляются через магазин, в отличие от апдейтов операционной системы Android, которая перестанет обновляться - сообщает Reuters.

"Для наших пользователей сервисов Google Play и средства защиты Google Play Protect будут продолжать функционировать на существующих устройствах Huawei", - говорится в сообщении.

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В следующих смартфонах китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google - ни в магазин приложений Google Play, ни к браузеру, почты, картам и другому. Также он добавил, что в корпорации пытаются разобраться с последствиями решение американских властей.

Ранее корпорация Google приостановила бизнес-сотрудничество с Huawei, фактически ето лишает последнюю доступа к технологиям и программному обеспечению, за исключением тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе. По данным ряда СМИ, этот шаг может помешать бизнесу китайского производителя по выпуску смартфонов за пределами Китая, поскольку технологический гигант сразу же потеряет доступ к обновлениям операционной системы Google Android.

Позже крупнейшие IT-компании США, в том числе производитель микропроцессоров Intel, разработчик беспроводных устройств Qualcomm, производители микросхем Xilinx и Broadcom, объявили о прекращении поставок критически важного программного обеспечения и компонентов Huawei. Эксперты заявили, что эта блокировка может нарушить работу американских производителей микросхем, таких как Micron, и замедлить развертывание беспроводных сетей 5G во всем мире, в том числе в Китае, а также повредить бизнеса ряда компаний США, которые все больше зависят от второй по величине экономики мира.

Google больше не будет сотрудничать с китайским производителем смартфонов Huawei.Такое решение приняли в компании после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования Huawei. Смартфоны китайского производителя, которые выпустили прежде, не будут получать обновления операционной системы Android.

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