Чиновников отправят на курсы по кибергигиене

Кибербезопасность для чиновников будут проводить вместе с Google Фото: Национальный институт стратегических исследований

Курсы планируют проводить в сотрудничестве с Google.

О соответствующих мерах сообщил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире программы "Свобода слова".

"Много чиновников не понимают базовых вещей кибербезопасности. Поэтому мы планируем вместе с Google ряд образовательных мероприятий для нашего Кабмина, для того, чтобы они знали о них. Это называется в нашей сфере "кибергигиена", - сказал Федоров.

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Овладения чиновниками навыков в сфере ИТ уменьшит уровень киберугрозы. Мероприятия планируют провести по всей стране.

"Самый дешевый способ защитить информацию - это ее открыть", - добавил премьер-министр Алексей Гончарук.

Правительство планирует объединить более 350 государственных реестров.