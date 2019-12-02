Четверть подростков зависимы от смартфонов

23% детей зависимы от гаджетов Фото: inlviv.in.ua

Практически четверть современных молодых людей настолько неразлучны со своими смартфонами, что это становится уже зависимостью.

Соответствующие данные получили ученые из Королевского Лондонского колледжа, сообщает BBC.

Британские ученые проанализировали данные 41 исследования. Всего в нем приняли участие 42 тыс. подростков.

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Согласно результатам, 23% респондентов не могут контролировать время, проведенное перед экраном телефона, и испытывают беспокойство, если гаджета нет рядом. Как результат, человек может паниковать, беспокоиться и вредить другим полезным занятием.

Привыкание приводит к тому, что дети становятся раздражительными и начинают паниковать, если у них нет доступа к смартфону.

Выбрали смартфоны с лучшими фотокамерами.