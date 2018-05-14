Черный ворон: Huawei сделала необычную рекламу

Китайская компания Huawei выставила в британских городах статуи гигантских воронов.

Такую рекламную кампанию компания приурочила к выпуску смартфона P20, пишет Engadget.

Автор: engadget.com

Фигуры птиц почти 2,4 м высотой. Ширина ворона - 1,2 м. Птицы настолько большие, чтобы их было удобнее фотографировать, говорят в компании.

Автор: engadget.com

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Рекламную кампанию с воронами создали после проведения опроса. Оказалось, что 79% британцев хотели бы стать ближе к дикой природе. 20% жителей страны хотели бы ее сфотографировать. Впрочем лишь 2% населения рассказали, что могли увидеть ворона рядом со своим жильем.

В марте компания Huawei официально представила флагманские смартфоны Huawei P20 и P20 Pro. Устройства работают на операционной системе Android 8.1 с оболочкой EMUI 8.1. Смартфоны оснастили 8-ядерным процессором Kirin 970 с GPU Mali-G72MP12. В слот можно установить дополнительный накопитель памяти или вторую SIM-карту.