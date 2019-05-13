Армию пополнят военные работы

Южная Корея разрабатывает военных роботов Фото: Новинарня

Армия Южной Кореи планирует добавить в армию несколько видов военных биороботов до 2024 года.

Об этом 12 мая сообщила администрация по программе оборонных закупок страны - DAPA, пишет агентство Yonhap.

Они хотят пополнить ряды биороботами, имитирующие людей, животных, змей и насекомых. В обязанности роботов входить все от поисково-спасательных операций к разведке, добавил представитель DAPA Пак Чжон Ын.

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Он считает, что появление биороботов изменит расстановку сил в возможных войнах. Кроме этого, все связанные с ними технологии принесут сильные изменения в сферу оборонной промышленности Южной Кореи.

Миниатюрного робота разработали в США и напечатали на 3D-принтере. Его движениями, имитирующими поведение настоящей колибри, управляет искусственный интеллект. Робот предназначен помогать спасателям.