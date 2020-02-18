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вторник, 18 февраля 2020 16:00

Apple временно прекратит поставлять iPhone

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Apple временно прекратит поставлять iPhone
Apple временно прекратит поставлять iPhone из-за коронавируса. Фото: iPhones.ru

Американская компания Apple, имеющая большую часть производства в Китае, объявила о временных ограничениях для поставок своей продукции из-за нового коронавируса COVID-19.

Сейчас производство iPhone, находящееся за пределами провинции Хубэй, увеличивается медленнее, чем предполагали в компании, сообщают в Apple.

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"Дефицит поставок iPhone временно повлияет на доходы по всему миру. Но здоровье и благосостояние наших сотрудников является первоочередным приоритетом", - отметили в Apple.

Кроме этого, на доходы Apple негативно влияет падение спроса на продукцию в самом Китае из-за ограничения, введенного в связи с новым коронавирусом.

Компания Apple из-за коронавируса закрыла все офисы и магазины в Китае.

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