Apple представила сверхмощный ноутбук

Обновленные модели уже есть на сайте Apple, их стоимость стартует от $1,799 за 13-дюймовые машины. Фото: www.apple.com

Apple представила новую модель ноутбуков MacBook Pro. Она впервые получила восьмиядерный процессор.

Это самые быстрые ноутбуки MacBook, говорится в сообщении компании.

В них встроены процессоры Intel Core восьмого и девятого поколения. MacBook Pro будет выходить в 2 размерах 13 и 15 дюймов. 15-дюймовые MacBook Pro получили шести - и восьмиядерные процессоры, а 13-дюймовые – четырехъядерные.

Ноутбуки оборудован экраном Retina с яркость 500 кд/м2, чипом безопасности Apple T2 и сверхбыстрыми SSD-накопителями. Оснащены улучшенным экраном и клавиатурой, увеличился и трекпад Force Touch.

Их стоимость стартует от $1,799 (46 тыс. 971 грн - Gazeta.ua) за 13-дюймовые модели и 15-дюймовые за 62 тыс. 637 грн.

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Новый iPad с экраном диагональю 10-12 дюймов выйдет или в конце 2020-го, или в начале 2021-го, а вот огромный монитор Apple Display с экраном диагональю 31,6 дюйма и разрешением 6K должен выйти в нынешнем или следующем квартале. Кроме того, этот монитор получит еще и подсветка на основе светодиодов Mini-LED.