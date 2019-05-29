Фото: Apple

Компания Apple представила обновленный iPod touch. Он имеет процессор A10 Fusion.

Последний раз плеер от Apple обновляли в 2015-м, пишет Ars Technica.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Xiaomi показал новый телефон с выдвижной камерой

Процессор A10 Fusion обладает заметно более высокой производительностью. Максимальный объем встроенной памяти у нового iPod touch — 256 ГБ.

Этот IPod получил такие же камеры, как и его предшественник в 2015-м. Стоит от $199 за модель объемом 32 ГБ. Также представлены варианты с 128 ГБ памяти за $299 или 256 ГБ за $399. Варианты цвета: серый, золотой, серебристый, розовый, синий и красный.

Новый iPod поступил в продажу 28 мая.

Apple представила новую модель ноутбуков MacBook Pro. Она впервые получила восьмиядерный процессор. Их стоимость стартует от $1,799 (46 тыс. 971 грн - Gazeta.ua).