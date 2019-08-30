"Антонов" требует у россиян изменить название самолета "Руслан"

ГП "Антонов" требует изменить название российской модификации самолета "Руслан" / фото ГП

Украинское госпредприятие "Антонов" требует от российской компании "Ильюшин" не использовать в названиях ее самолетов марки-обозначения "АН".

Об этом говорится в заявлении компании в ответ на сообщения российских СМИ о том, что КБ "Ильюшин" с 2017 года разрабатывает глубоко модернизированный супертяжелый военно-транспортный самолет на базе Ан-124-100 "Руслан".

"Специалисты ГП "Антонов" не исключают технической возможности глубокой модернизации транспортного самолета Ан-124-100" Руслан ". Но подбор и установка нового современного оборудования силами КБ "Ильюшин" приведет к значительному изменению летно-технических характеристик самолета по сравнению с базовой моделью.

Таким образом, в истории современного авиастроения появится новый летательный аппарат. Соответственно, он должен получить новое обозначение без использования марки "АН", поскольку ГП "Антонов" не участвует в его разработке и не будет нести ответственность за его безопасность", - подчеркнули в компании.

В качестве базовой модели КБ "Ильюин" выбрало самолет Ан-124-100 "Руслан", созданный КБ А.К. Антонова.

"То есть, разработчиком этого воздушного судна, в соответствии с международными правилами, является ГП "Антонов" - владелец сертификата типа на Ан-124-100 "Руслан", - отметили в компании.

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Кроме того, на предприятии с 2004 по 2007 годы разработаны и сертифицированы три модификации "Руслана". Одна из них уже получила обозначение Ан-124-100М.

"Две другие - Ан-124-100-150 и Ан-124-100М-150 отличаются увеличенным до 150 тонн полезной нагрузкой, возможностью перевозить моногрузы весом до 120 тонн", - уточнили на предприятии.

В аэропорту ливийского Триполи во время военных столкновений сгорел самолет Антонов Ан-124 (5A-DKN) "Руслан", принадлежавший ливийской авиакомпании Libyan Arab Air Cargo. Это произошло после того, как в "русском пропагандистском блоге" появилась информация об этом самолете.