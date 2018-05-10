Американцы открыли "роботизированный" ресторан

Выпускники Массачусетского технологического института открыли ресторан с поварами-роботами. Фото: miridei.com

Выпускники Массачусетского технологического института открыли ресторан с поварами-роботами.

Необычное заведение получило название Spyce, сообщает Boston.com.

При входе в заведение клиента встречает человек и проводит к сенсорному экрану, где можно сделать заказ.

"Оформленное заказ направляется на кухню, где из контейнеров ингредиенты для приготовления блюда попадают в один из семи блоков, он начинает работать, вращаясь и используя индивидуальный индукционный нагреватель. Затем пища помещается в тарелку, которую забирает сотрудник ресторана и дополняет блюдо различными гарнирами. После этого блюдо передается клиенту", - говорится в сообщении.

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Владельцы ресторана отметили, что робот-повар - это "немного странная идея". Понимая это, они решили сделать процесс приготовления максимально прозрачным. Так посетители могут следить за тем, как блюдо готовится автоматически и кухня стала открытой для осмотра.

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