AIR – надежная медиасеть для блогеров на YouTube

Агентство AIR является надежным и проверенным помощником для владельцев каналов на YouTube, которые хотят монетизировать свою работу и получить неплохой доход. К тому же специалисты компании подскажут, как продвигать каналы, как использовать имеющуюся информацию и ресурсы.

Без поддержки медиасети многие каналы просто исчезнут на YouTube. Необходим специальный подход к решению поставленных задач и при решении проблем не всегда можно воспользоваться своими силами. AIR – это русскоязычная поддержка и быстрое решение неприятных ситуаций с которыми сталкивается большое количество блогеров.

Условия подключения к сети

Перед началом сотрудничества с компанией AIR все желающие должны соответствовать заданным критериям и правилам:

• наличие как минимум 1500 подписчиков;

• от 5000 часов просмотра за последний год;

• канал должен соответствовать внутренним правилам сети;

• должна быть связка с AdSense.

Если канал соответствует представленным нормам и условиям можно смело подавать заявку. По мере рассмотрения заявки будут рассмотрены все характеристики канала, а также будет указано на ошибки.

Преимущества сотрудничества с AIR

Компания является крупным правообладателем, соответственно вся реклама, которая отгружается на каналах, априори будет дороже. Система в автоматическом режиме обеспечивает продвижение продукта и видео с помощью модуля "Похожие видео". Именно по такому принципу иногда приходит основной трафик на канал.

Есть постоянная техническая поддержка и вебинары, которые способствуют пополнение запаса знаний и навыков. Отдельно выделяется YouTube академия, которая помогает новичкам и даже более опытным блогерам правильно и с высокой эффективностью вести свои собственные каналы.

Ролики начинают быстрее монетизироваться, т.е. появляется значок доллара, обеспечивается приток дохода от просмотров. После получения первого заработка можно запросить вывод любым удобным способом:

• Webmoney;

• Яндекс деньги;

• Paypal;

• MoneyGram;

• Unistream;

• PRIVATBANK и т.д.

Минимальная комиссия не будет "съедать" большую часть дохода, чем грешат многие другие сети.

Последствия сотрудничества с партнеркой

Начинающие каналы получают достаточно эффективный способ развиваться, продвигаться и повышать количество просмотров. Также важен момент присутствия русскоязычной поддержки, что гарантирует возможность быстро обращаться за помощью с решением каких-либо проблем или неприятностей.