AIR – надежная медиасеть для блогеров на YouTube

 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 2295
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 10764
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 13446
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 684
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2700
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3150
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2871
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 729
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1089
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7173
Фото
Все фото
20
9
4
6
6
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
Теперь человека можно раздеть в один клик
Теперь человека можно раздеть в один клик
Facebook подготовил большие изменения
Facebook подготовил большие изменения
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Экономит время и деньги: заработало приложение для автомобилистов
Мужчина нашел на чердаке настоящий драгоценный клад
Мужчина нашел на чердаке настоящий драгоценный клад
Видео
Все видео
Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II
Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью
Гру Call of Duty выпустят для мобильных платформ
Гру Call of Duty выпустят для мобильных платформ
Станьте свидетелем Большого взрыва: Google показал необычное приложение
Станьте свидетелем Большого взрыва: Google показал необычное приложение
Показали игру, которая зарабатывает $ 1,5 млн в сутки
Показали игру, которая зарабатывает $ 1,5 млн в сутки
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3060
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 684
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7173
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2808
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 1935
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
понедельник, 05 августа 2019 12:37

AIR – надежная медиасеть для блогеров на YouTube

  Комментировать
 

Агентство AIR является надежным и проверенным помощником для владельцев каналов на YouTube, которые хотят монетизировать свою работу и получить неплохой доход. К тому же специалисты компании подскажут, как продвигать каналы, как использовать имеющуюся информацию и ресурсы.

Без поддержки медиасети многие каналы просто исчезнут на YouTube. Необходим специальный подход к решению поставленных задач и при решении проблем не всегда можно воспользоваться своими силами. AIR – это русскоязычная поддержка и быстрое решение неприятных ситуаций с которыми сталкивается большое количество блогеров.

Условия подключения к сети

Перед началом сотрудничества с компанией AIR все желающие должны соответствовать заданным критериям и правилам:

• наличие как минимум 1500 подписчиков;

• от 5000 часов просмотра за последний год;

• канал должен соответствовать внутренним правилам сети;

• должна быть связка с AdSense.

Если канал соответствует представленным нормам и условиям можно смело подавать заявку. По мере рассмотрения заявки будут рассмотрены все характеристики канала, а также будет указано на ошибки.

Преимущества сотрудничества с AIR

Компания является крупным правообладателем, соответственно вся реклама, которая отгружается на каналах, априори будет дороже. Система в автоматическом режиме обеспечивает продвижение продукта и видео с помощью модуля "Похожие видео". Именно по такому принципу иногда приходит основной трафик на канал.

Есть постоянная техническая поддержка и вебинары, которые способствуют пополнение запаса знаний и навыков. Отдельно выделяется YouTube академия, которая помогает новичкам и даже более опытным блогерам правильно и с высокой эффективностью вести свои собственные каналы.

Ролики начинают быстрее монетизироваться, т.е. появляется значок доллара, обеспечивается приток дохода от просмотров. После получения первого заработка можно запросить вывод любым удобным способом:

• Webmoney;

• Яндекс деньги;

• Paypal;

• MoneyGram;

• Unistream;

• PRIVATBANK и т.д.

Минимальная комиссия не будет "съедать" большую часть дохода, чем грешат многие другие сети.

Последствия сотрудничества с партнеркой

Начинающие каналы получают достаточно эффективный способ развиваться, продвигаться и повышать количество просмотров. Также важен момент присутствия русскоязычной поддержки, что гарантирует возможность быстро обращаться за помощью с решением каких-либо проблем или неприятностей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «AIR – надежная медиасеть для блогеров на YouTube». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

В Киеве отказались передавать власть чрезвычайной комиссии

Для Статуи Свободы позировала вдова богача

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 38133
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен 7 Просмотров: 28250
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 24894
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 12861
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 11259
Програмы
Пользователи Android смогут выбирать стартовую поисковую систему
Пользователи Android смогут выбирать стартовую поисковую систему Просмотров: 162
Instagram и WhatsApp хотят переименовать
Instagram и WhatsApp хотят переименовать Просмотров: 927
Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II
Владельцы Android и iOS смогут играть Doom II
 Просмотров: 378
Чистая прибыль Facebook уменьшилась вдвое
Чистая прибыль Facebook уменьшилась вдвое Просмотров: 63
Программист 2 года обманывал Siemens
Программист 2 года обманывал Siemens Просмотров: 1602
Больше всего комментируют
10
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
9
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
9
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
8
Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен
4
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
Голосов: 471
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua