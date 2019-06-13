90% госуслуг переведут в онлайн

До 2024 року в Україні планують перевести 90% всіх державних послуг в режим онлайн. Фото: из открытых источников

К 2024 году в Украине планируют перевести 90% всех государственных услуг в режиме онлайн. Об этом советник президента Михаил Федоров заявил во время первого экспертного обсуждения концепции "Государство в смартфоне", которое состоялось 12 июня в Администрации президента.

В обсуждении приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области ИТ. По словам Федорова, перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

"Наш план очень амбициозный. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90 процентов всех государственных услуг в режиме онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского ИТ-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне ", - говорит Михаил Федоров.

К обсуждению также присоединился президент.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры цифровой экономики и электронного управления. Уверяю, что лично "буду обращаться" к тем государственным служащим, которые сопротивляются на местах ", - рассказал Владимир Зеленский.

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В ходе встречи представители Коалиции предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов).

Между тем обсудили важность создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий. Президент заверил, что такие встречи будут регулярными.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса и других. Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Согласно новой концепции "Государство в смартфоне", до конца 2019 украинцам должны быть доступны более 200 приоритетных электронных услуг. По данным Госагентства по вопросам электронного правительства, сегодня украинцам доступны такие средства электронной идентификации как электронная подпись, MobileID, BankID, ID-карта, но уровень их использования очень низок из-за сложных зарегулированных процедур, отсутствие доступной информации и широкой сети предоставления этих сервисов, сообщили на unian.ua.

В Украине не менее трех лет действуют цифровые сервисы, которыми граждане могут воспользоваться с помощью смартфонов.