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Звезда "Викингов" Кэтрин Винник прилетела в Украину

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Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник сейчас в Киеве.

Она опубликовала сториз в инстаграме 23 августа. Под фото отметила, что ее родители празднуют золотую свадьбу.

Кэтрин стала известной благодаря сериалу "Викинги".

В инстаграми Кэтрин опубликовала несколько фото. На первом - актриса сфотографировала Государственный Флаг Украины, подписала My motherland. На втором - Кэтрин стоит рядом с родителями.

Автор: Instagram
  Кэтрин стоит рядом с родителями
Кэтрин стоит рядом с родителями

"Мои украинские родители были немного строже, чем у многих моих канадских друзей. Они больше обращали внимание на дисциплину, при этом никогда меня не обижали. Но график был сложным: я должна была хорошо учиться, посещать секции не менее 3 - 4 раз в неделю , учиться в греко-католической воскресной школе, а также не пропускать свои обязанности в украинской скаутской организации "Пласт". И я им за это благодарна", - рассказала актриса изданию Real Style.

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Еще на нескольких снимках актриса позирует перед Софией Киевской. Фото подписала: "Украина, ты замечательная".

Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник 24 августа 2016 года поздравила украинцев с 25-летием Независимости.

Видео с приветствием обнародовали "Информационные войска Украины" на YouTube.

"Я очень горжусь тем, что я канадская украинка, и я хочу поздравить всех украинцев с этой счастливой датой - 25-летием Независимости Украины", - заявила актриса.

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Дата
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