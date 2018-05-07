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понедельник, 07 мая 2018 16:37

Журналистка избила футбольного фаната микрофоном за домогательства

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Журналистка избила футбольного фаната микрофоном за домогательства
Журналистка Мария Фернанда Мора стала жертвой домогательств со стороны болельщиков Фото:скриншот с видео

Журналистка телеканала FOX Sports Мария Фернанда Мора стала жертвой домогательств со стороны болельщиков после финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Один из фанатов мексиканской "Гвадалахары", которая выиграла трофей, запустил ей руку под платье во время прямого эфира. Журналистка не растерялась и несколько раз ударила мужчину микрофоном, пишет ТСН.

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"То, что произошло со мной, происходит с тысячами женщин в публичных местах каждый день. Разница в том, что со мной это произошло в прямом эфире, я просто защищала себя. Моя реакция показала факт притязания на всеобщее обозрение. Сначала я подумала, что это случайное прикосновение, потому что люди напирали сзади, а я говорила на камеру. Однако парень, видимо воодушевленный тем, что я никак не отреагировала, еще два раза сунул руку между моих ягодиц", - рассказала Мария Фернанда Мора.

Во время акций протеста в Москве с применением силы правоохранители в прямом эфире задержали украинского журналиста Алексея Александрова. Он работает в совместном проекте "Радио Свобода" и "Голоса Америки" .

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