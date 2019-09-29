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понедельник, 30 сентября 2019 02:24

Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
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Из цикла "Идиллия на кухне", в Кржижове, Чехия, 1983 год
Фото: Йиндржих Штрейт
"Дайте пить". Странский, Чехия, 1980-е
Альбрехтице, Чехия, 1983 год
В спальне.Чехия
Ветер дует в окно

Чешского фотографа Йиндржиха Штрейта называют одним из наиболее выдающихся документалистов страны.

Он фотографировал людей в обычной жизни и не пытался романтизировать реальность, сообщает cameralabs.

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Больше всего в его фотографиях привлекает то, что каждый может узнать в них себя и ситуации из собственной жизни.

"В 1993 году я работал над проектом о жизни в Оломоуцком крае. Приехав в село Длоухи Лоучка, зашел во двор. Там двое старых, муж и жена, пилили дрова на зиму. Работали молча, сосредоточенно. Я наблюдал, как они достали бревно с сарая, что обвалился. Но как нести его, не обсудили. Женщина смотрела в одну сторону, мужчина - в другую. Когда они это поняли, женщина в результате повернулась и пошла за своим мужем. Снимок, это картина отношений многих людей. Ее показывали в многих странах, от США до Бразилии и Японии, и все ее понимали", - говорит Штрейт.

В сети опубликовали уникальные фото Киева в 1918-м. На них можно увидеть столицу с высоты птичьего полета.

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