Женщина создает невероятные картины с гербарием под стеклом

Фото: etsy.com

Татьяна Лазарюк делает удивительные картины из цветов. Для этого высушивает растения по специальной технологии и помещает их в стеклянные рамки.

Работы художницы захватывают нежностью и красотой, пишет boredpanda.com.

"Я всегда любила цветы. Пыталась придумать способ, чтобы как можно дольше сохранить любимые букеты. Сначала зажимала их между страницами книг, однако много цветов блекли. Пришлось долго практиковаться, чтобы правильно засушить растения и они сохранили свою натуральность и яркость", - говорит Лазарюк.

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Свои работы женщина продает в интернет-магазине.

Хейзел Закария из Новой Зеландии создает живописные картины не на полотнах, а на поверхности смузи. Делает коктейли с ягод, фруктов и овощей, а затем украшает их рисунками. Своими работы делится в социальной сети Instagram.