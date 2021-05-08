Женщина с самым большим ртом в мире за один раз съела порцию картофеля фри. видео

Жительница американского города Стамфорд Саманта Рамсделл за один раз съела большую порцию картофеля фри с McDonald's. 30-летняя женщина сделала это по просьбе одного из подписчиков в TikTok.

Дело в том, что американка прославилась в соцсети благодаря своему большому рту. По ее словам, размер ее ротовой полости, когда она широко открывается, составляет более 10 сантиметров.

Ролики Саманты моментально становятся вирусными, ведь она может поместить в свой чрезвычайный рот целый гамбургер или бутерброд. Видео набирают миллионы просмотров и репостяться на всех платформах в сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд

В новом ролике Саманта набивает рот большой картошкой фри с McDonald's. Одну за другой она кладет картошку в рот. За считанные секунды все они идеально там уместились, после чего она затолкала и прожевала это.

"О, черт побери. Могу ли я съесть эту большую картошку фри за один укус? Мы собираемся выяснить", - пошутила Саманта.

В Катаре 4-летняя девочка из Индии Эшал Марва Фирос Хан установила мировой рекорд, быстрее всех назвав все химические элементы из таблицы Менделеева.