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четверг, 04 ноября 2021 21:08

Землетрясения могут помочь деревьям расти

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Землетрясения могут помочь деревьям расти

"Сильные землетрясения могут увеличить поток питающей потоки воды, повысить уровень грунтовых вод и, соответственно, предоставить корням растений доступ к воде в условиях ограниченного количества воды", — объясняет группа исследователей во главе с первым автором и гидрологом Кристианом Мором из Университета Потсдама.

"Если рост деревьев ограничен преимущественно водой, деревья теоретически должны регистрировать гидрологические реакции на землетрясения, при которых меняется скорость их роста", - отметили ученые.

Чтобы изучить эти идеи и проверить свою гипотезу о том, что землетрясения, изменяющие запасы грунтовых вод, будут способствовать росту деревьев, когда деревья расположены рядом с ручьями в долинах, но будут препятствовать их росту, если они расположены выше на склонах холмов, исследователи изучили сосны Pinus radiata в Чили в поисках последствий мощного землетрясения силой 8,8 балла.

После анализа кернов деревьев было показано, что некоторые деревья в долине действительно подверглись временному усилению роста после землетрясения. Такие выводы были сделаны из годовых колец, а также соотношение изотопов углерода в клетках деревьев.

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Благодаря этому исследованию у нас может появиться новый инструмент для изучения землетрясений прошлого, уверены авторы.

Китайские ученые заявили, что разработали технологию, способную превращать промышленные выбросы в корм для животных.

techno.nv.ua
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