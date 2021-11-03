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среда, 03 ноября 2021 18:45

Завтра на Земле ожидается магнитная буря

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Завтра на Земле ожидается магнитная буря

В четверг, 4 ноября, на Земле ожидается магнитная буря. Как сообщает Space weather, к нашей планете приблизится облако плазмы, которое выбросило Солнце.

Отмечается, что облако является "каннибалом". Это быстрые выбросы корональной массы, которые захватывают более медленные, движущиеся перед ними. В данном случае более медленное облако плазмы было выброшено 1 и 2 ноября, а затем его нагнало более быстрое облако 2 ноября. Тогда Солнце выбросило в сторону Земли вспышку класса М1.7.

Первый контакт облака с атмосферой Земли ожидается около часу ночи 4 ноября. Согласно моделированию, скорость солнечного ветра может составить 300 километров в час. Если это произойдет, то на нашей планете случится магнитная буря класса G2 (средняя).

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В то же время, Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ожидает небольшие возмущения магнитосферы Земли с полуночи до 12 часов дня 4 ноября. А также 5 ноября.

В ночь на 25 июля над Норвегией со скоростью около 16,3 км/с пролетел необычно крупный метеорит.

Обломки космического тела упали недалеко от норвежской столицы Осло, пишет Reuters.

zn.ua
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