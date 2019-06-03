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понедельник, 03 июня 2019 13:50

Застрелил любовницу во время секса

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Застрелил любовницу во время секса
Эндрю Шино. Фото: msn.com

В штате Флорида мужчина случайно выстрелил в любовницу во время занятия сексом.

Пара игралась огнестрельным оружием, - сообщает ТСН.

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Инцидент произошел в доме у 23-летнего Эндрю Шино, куда он пригласил девушку. Около часа ночи во время предыдущих ласк пара решила использовать огнестрельное оружие. Однако мужчина нечаянно выстрелил в верхнюю часть тела подруги.

Пострадавшую отвезли в больницу, где она умерла. Шіно обвинили в причинении смерти по неосторожности и отпустили под залог 50 тысяч долларов.

Пару, которая занималась сексом в самолете заметил австралийский телеведущий Даррен Макмаллен. Австралиец говорит, что сначала не заметил, как двое пассажиров перед ним занимаются сексом. Но когда их сиденья начали трястись, он решил записать то, что происходит на видео.

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Дата
03
июня

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