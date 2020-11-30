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Загадочный монолит таинственно появился посреди пустыни, а затем исчез

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Загадочный монолит таинственно появился посреди пустыни, а затем исчез
Объект, который случайно обнаружили 18 ноября на федеральных землях в пустынном районе штата, был изготовлен из металлических листов высотой 4 м. Фото: utah.gov

В Америке нашли загадочный металлический монолит, который неизвестно как появился в одном из отдаленных районов пустыни штата Юта. Объект заинтересовал тысячи людей со всего мира, а затем внезапно исчез.

Об этом заявили в Бюро землепользования Юты.

"Незаконно установленное сооружение, названное "монолитом", было убрано с земель Бюро землепользования неизвестной стороной. Бюро не убирало сооружение", - говорится в сообщении.

Объект, который случайно обнаружили 18 ноября на федеральных землях в пустынном районе штата, был изготовлен из металлических листов высотой 4 м и 1,5 м шириной. Пока что никто не взял ответственности за его установку, а тем более за демонтаж. Расследованием исчезновения будет заниматься офис шерифа.

Металлический монолит, установленный среди красных скал в американской пустыне, сразу вызвал ассоциации с фантастической лентой режиссера Стэнли Кубрика 1968 года. В установке объекта подозревают художников или фанатов фильма "Космическая одиссея 2001".

Издание Insider с помощью спутниковых снимков установило, что его установили в период между летом 2015-го и осенью 2016 года.

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6 апреля 1968 в мировой прокат вышел фильм Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001". Лента стала прорывом в научно-фантастическом кино.

Ключевым в сюжете фильма также является загадочный монолит - внеземное тело. Впервые попадает на Землю в доисторический период. Ускоряет эволюцию древнего человека. Во второй раз земляне столкнулись с монолитом во время высадки на Луну. Быстрое развитие технологий XXI в. позволило людям отправить космический корабль на исследование монолита возле Юпитера.

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