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вторник, 25 июня 2019 17:27

Забавные фото животных, которым удалось овладеть азами йоги
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Среди животных тоже есть настоящие гуру йоги.
Фото: reckontalk.com
Среди животных тоже есть настоящие гуру йоги.
Среди животных тоже есть настоящие гуру йоги.
Среди животных тоже есть настоящие гуру йоги.
Среди животных тоже есть настоящие гуру йоги.

Йога приобрела такую популярность, что даже животные постепенно становятся ее адептами. И в некоторых из них асаны удаются лучше, чем у людей. Скручивания, растягивания, удержание равновесия — все это делают с естественной легкостью.

Забавную подборку фото, на которых животные демонстрируют разнообразные позы йоги, представил reckontalk.

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В сети показала смешные фото харизматичных котов-танцоров, способные растрогать и развеселить любого. Забавные фотографии, на которых запечатлены кошачьи дикие танцы, публиковали хозяева пушистиков.

reckontalk.com
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