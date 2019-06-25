Забавные фото животных, которым удалось овладеть азами йоги

Фото: reckontalk.com

Йога приобрела такую популярность, что даже животные постепенно становятся ее адептами. И в некоторых из них асаны удаются лучше, чем у людей. Скручивания, растягивания, удержание равновесия — все это делают с естественной легкостью.

Забавную подборку фото, на которых животные демонстрируют разнообразные позы йоги, представил reckontalk.

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В сети показала смешные фото харизматичных котов-танцоров, способные растрогать и развеселить любого. Забавные фотографии, на которых запечатлены кошачьи дикие танцы, публиковали хозяева пушистиков.