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среда, 08 мая 2019 23:28

Забавные фото животных, которые мгновенно поднимают настроение
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Без этих милых созданий жизнь людей была бы пресной и неинтересной.
Фото: cheezburger.com
Без этих милых созданий жизнь людей была бы пресной и неинтересной.
Без этих милых созданий жизнь людей была бы пресной и неинтересной.
Без этих милых созданий жизнь людей была бы пресной и неинтересной.
Без этих милых созданий жизнь людей была бы пресной и неинтересной.

Животные непосредственные и непредсказуемы. Никогда не знаешь, что выкинут в следующую секунду. Они наполняют жизнь людей целой гаммой эмоций и чувств: заставляют умиляться, почувствовать прилив любви и желания беспокоиться, поражают, удивляют и смешат.

Посвященную животным подборку забавных снимков, способных развеселить любого, представил развлекательный ресурс cheezburger.

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Кот Ай Фей стал звездой интернета благодаря своей невероятной эмоциональности. Во время игр со своей хозяйкой усач выдает такую ​​мимику, которая удается не всякому актеру. Ай Фей имеет собственную страницу в Instagram. Опубликованные на ней фото невольно заставляют улыбнуться.

cheezburger.com
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