Забавные фото котов, которые никого не оставят равнодушными

Фото: brightside.me

Коты бывают настоящими чудаками. Они выкручиваются в причудливые позы и строят смешные гримасы. Время от времени замирают на одном месте, будто высеченные из камня. Могут ни с того ни с сего встрепенуться и начать гонять по всему дому. Постоянно норовят умоститься в непредназначенных для этого местах и ищут себе на хвост приключения. Однако подобные странности только увеличивают любовь людей к этим пушистикам, ведь привносят в жизнь еще больше веселья и ярких эмоций.

Посвященную котам-чудакам подборку забавных фото представил brightside.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уличный кот остановил движение Окружной в Киеве

Американец Уолтер Чандоха стал самым успешным коммерческим фотографом домашних животных в 1950-х годах. Звездами его работ были коты. Красуясь на фотографиях, эти пушистики похищали человеческие сердца своей естественной харизмой и невероятной грацией.