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пятница, 23 августа 2019 18:45

Забавные фото котов, которые никого не оставят равнодушными
17

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С этими усачами невозможно заскучать.
Фото: brightside.me
С этими усачами невозможно заскучать.
С этими усачами невозможно заскучать.
С этими усачами невозможно заскучать.
С этими усачами невозможно заскучать.

Коты бывают настоящими чудаками. Они выкручиваются в причудливые позы и строят смешные гримасы. Время от времени замирают на одном месте, будто высеченные из камня. Могут ни с того ни с сего встрепенуться и начать гонять по всему дому. Постоянно норовят умоститься в непредназначенных для этого местах и ищут себе на хвост приключения. Однако подобные странности только увеличивают любовь людей к этим пушистикам, ведь привносят в жизнь еще больше веселья и ярких эмоций.

Посвященную котам-чудакам подборку забавных фото представил brightside.

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Американец Уолтер Чандоха стал самым успешным коммерческим фотографом домашних животных в 1950-х годах. Звездами его работ были коты. Красуясь на фотографиях, эти пушистики похищали человеческие сердца своей естественной харизмой и невероятной грацией.

brightside.me
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