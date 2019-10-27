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воскресенье, 27 октября 2019 01:35

Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные
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У многих животных сексуальная жизнь бывает довольно насыщенной. Львы, например, могут спариваться около 70 раз в сутки. А вот панды наоборот, готовы к спариванию лишь 72 часа в год, к тому же у самцов очень маленький половой член, и пандам приходиться принимать специфические позы, чтобы совокупиться.

Некоторые животные имеют очень странные сексуальные привычки. Довольно часто практикуется секс с помощью не предназначенных для этого конечностей, встречаются большие гаремы и даже сексуальное рабство.

"Конечно, не стоит очеловечивать братьев наших меньших, - говорят зоологи. - Ими движут инстинкты. И любви в человеческом понимании этого слова - духовной близости, нежности - живность к своей второй половине не испытывает. Зато эти самые инстинкты не позволяют им поступать по отношению к спутнику жизни жестоко - изменять, предавать, бросать".

Взрывной оргазм. Встреча трутня и самки пчелы для дальнейшего ее осеменения происходит в воздухе на высоте примерно 10-40 метров и длится не более 5 секунд. Но этого времени достаточно, чтобы самка получила необходимое для произведения потомства количество спермы. Кстати, эякулят выстреливает с такой силой, что хлопок можно услышать даже с земли. Во время этого процесса у трутня отрывается часть полового органа и он погибает. А самка еще очень долго получает сперму из оставшегося в виде шлейфа члена в ее половой системе.
Секс втроем. У китов процесс спаривания всегда происходит в присутствии третьего партнера, который поддерживает самку на плаву и направляет их действия.
Фистинг. Самцы некоторых видов пауков перекачивают свою сперму в кончик лапки, после чего вставляют ее в половой орган самки и отрывают, тем самым создавая пробку. Это нужно для того, чтобы сперма не вытекала и в паучиху не мог проникнуть другой самец.
Управление родами. Для дальнейшего выживания и нормального развития птенцы вьюрковых ткачиков должны появляться на свет при определенной температуре. Но погодные условия не всегда благоприятны. Поэтому эти птицы могут замедлять рождение потомства при помощи специального крика. Таким образом, самец оповещает невылупившихся птенцов, что им еще рано появляться на свет, и те замирают в развитии еще на несколько дней.
Врожденная беременность. Самка тли появляется на свет уже беременной. Новая жизнь начинает развиваться в ней, когда она сама еще находится внутри матери. Благодаря этому быстрому процессу размножения, уже через 10-14 дней рождается новая тля.

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