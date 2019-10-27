Взрывной оргазм и секс втроем: как размножаются некоторые животные

У многих животных сексуальная жизнь бывает довольно насыщенной. Львы, например, могут спариваться около 70 раз в сутки. А вот панды наоборот, готовы к спариванию лишь 72 часа в год, к тому же у самцов очень маленький половой член, и пандам приходиться принимать специфические позы, чтобы совокупиться.

Некоторые животные имеют очень странные сексуальные привычки. Довольно часто практикуется секс с помощью не предназначенных для этого конечностей, встречаются большие гаремы и даже сексуальное рабство.

"Конечно, не стоит очеловечивать братьев наших меньших, - говорят зоологи. - Ими движут инстинкты. И любви в человеческом понимании этого слова - духовной близости, нежности - живность к своей второй половине не испытывает. Зато эти самые инстинкты не позволяют им поступать по отношению к спутнику жизни жестоко - изменять, предавать, бросать".

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