Высотой с небоскребы: фотографы сняли самые высокие деревья в мире

Фотографы зафиксировали величественные эвкалиптовые деревья Тасмании для зрелищного художественного проекта. Своим проектом надеются привлечь внимание к этим огромным и экзотическим деревьям.

Эвкалипт королевский - среди самых высоких деревьев в мире. Они возвышаются над Долиной Стикса на юге Тасмании. Этот вид считается самым высоким цветочным растением в мире. Стивен Пирс рассказывает, что заинтересовался этими деревьями благодаря своей жене, экологу Джен Сэнгер. Она изучает растения.

Чтобы сфотографировать эвкалипты, которые могут вырастать почти до 100 метров, команда фотографов подвесила камеру между ветвями.

Деревья в этой долине имеют прозвища, взятые из "Властелина колец". Например, Фангорн или Посох Гэндальфа.

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Фотографы снимали этот проект в течение 67 дней. Теперь его демонстрируют в Тасманский музеи и художественной галерее.

"В нашем следующем проекте мы планируем сфотографировать дерево высотой 94 метра. Оно растет в тропическом лесу в долине Данум на острове Борнео", - говорит Стивен Пирс.

Эвкалипт - род деревьев и некоторых кустов семьи миртовые, представители которого прежде всего распространены в древесной флоре Австралии. Существует более 700 видов эвкалиптов, большинство происходит из Австралии, некоторые - с островов Новой Гвинеи и Индонезии, а один вид - с Филиппинских островов. Многие виды были интродуцированные в засушливых районах других частей мира, в частности в Калифорнии, Африке, Южной Европе, Индии и Китае. Конечно дерева эвкалиптов достигают 100 метров высотой с диаметром ствола более 3 метров. Высота эвкалиптов различна и зависит от конкретного вида. Конечно, не все они достигают таких гигантских размеров. Есть среди них и карлики, едва достигают 2-3 метров высотой, а также кустарники. Впервые европейцы увидели эвкалипт на его родине, острове Тасмания, более 200 лет назад. В 1777 году его семена впервые привезли в Англию, где оно и было посеяно.